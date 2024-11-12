يشارك الفيلم اللبناني "أرزة" بمسابقة آفاق السينما العربية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ 45، التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

يأتي هذا عقب اختيار الفيلم لتمثيل لبنان في القائمة المنافسة على جائزة الأوسكار، عن فئة أفضل عمل أجنبي لعام 2025.

وتدور أحداث الفيلم حول أرزة، وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة، فتضطر للعمل بمفردها، لتأمين لقمة العيش لابنها كنان، وشقيقتها ليلى.

"أرزة" بطولة: دياموند أبو عبود، وبيتي توتل، وبلال الحموي، وفادي أبي سمرة، وجنيد زين الدين، وإيلي متري، وهو من تأليف فيصل شعيب، ولؤي خريس، وإخراج ميرا شعيب.