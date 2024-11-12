رونالدو: تسجيل 1000 هدفا؟ الأمر يتوقف على استجابة ساقاي

اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، برغبته في الوصول إلى 1000 هدفا في مسيرته وفقا لما أعلنه في وقت سابق، ولكنه أكد إذا لم ينجح في تحقيق هدفه سيظل اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم.

كرم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو على مسيرته الحافلة والمستمرة حتى الآن.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية:" أواجه الآن حياتي وكأني أعيش في اللحظة، لا أستطيع التفكير على المدى البعيد بعد الآن".

أضاف رونالدو:" لقد قلت علنا أنني أريد الوصول إلى 1000 هدفا في مسيرتي، لكن يبدو أن كل شئ أصبح سهلا الآن، في الشهر الماضي فقط وصلت إلى 900 هدف، الأمر يتعلق بعيش اللحظة، ورؤية كيفية استجابة ساقاي في السنوات المقبلة".

أتم رونالدو:" إذا وصلت لتسجيل 1000 هدفا فهذا جيد، ولكن إذا لم أفعل فأنا بالفعل اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في التاريخ".

شارك رونالدو في 1278 مباراة في مسيرته سجل خلالها 926 هدفا سواء مع المنتخب البرتغالي أو الأندية التي لعب لها.