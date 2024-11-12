محكمة هولندية: شركة شل ليست ملزمة بخفض انبعاثاتها الكربونية بشكل كبير

قضت محكمة استئناف في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الثلاثاء، بأن شركة "شل" البريطانية العملاقة للنفط والغاز ليست ملزمة بخفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

ويلغي قرار محكمة الاستئناف حكما سابقا في دعوى قضائية أقامتها منظمات بيئية ضد الشركة.

وقضت محكمة هولندية، في عام 2021، بإلزام الشركة بخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، وكان يعتبر قرارا تاريخيا في ذلك الوقت.

واستأنفت "شل" الحكم بدعوى أن اتفاقية باريس للمناخ لا تفرض أي التزام على الشركات للحد من المواد الملوثة.

وأكدت الشركة أنه يتعين أن تكون الحكومات، وليس المحاكم، هي التي تفرض مثل هذه الإجراءات.