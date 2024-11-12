كوريا الشمالية تصدق على معاهدة دفاعية كبيرة مع روسيا

صدقت كوريا الشمالية على معاهدة دفاعية كبيرة مع روسيا تنص على تقديم مساعدات عسكرية متبادلة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، في وقت تقول فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا إن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.

كانت روسيا قد أكملت التصديق على المعاهدة الأسبوع الماضي بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عليها في يونيو. وتعتبر هذه المعاهدة أكبر صفقة دفاعية بين البلدين منذ نهاية الحرب الباردة.

وسيدخل اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة حيز التنفيذ عندما يتبادل الجانبان الوثائق الخاصة بالتصديق، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية.

وصدقت كوريا الشمالية على المعاهدة من خلال مرسوم وقعه رئيس شؤون الدولة في البلاد يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية، مستخدمة أحد مناصب كيم.

ويحق للبرلمان الذي يتمتع بصلاحيات محدودة، الجمعية الشعبية العليا، التصديق على المعاهدات، لكن يمكن لكيم التصديق عليها بشكل منفرد في المعاهدات الكبرى، وفقا لوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية.