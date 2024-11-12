فرض قواعد دخول أكثر صرامة بمطار كراتشي بعد أيام من وقوع هجوم إرهابي بالقرب منه

تستعد هيئة المطارات في باكستان لتطبيق متطلبات أكثر صرامة للدخول، كجزء من إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن في مطار "جناح الدولي" في مدينة كراتشي الكبرى، بعد أيام من وقوع هجوم إرهابي بالقرب من المطار، بحسب ما أوردته قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، اليوم الثلاثاء.

وكان انفجار ضخم وقع الشهر الماضي على طريق يقع بالقرب من المطار؛ ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص – من بينهم مواطنان صينيان - وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين.

وردا على ذلك، قامت الشرطة وإدارة مكافحة الإرهاب باعتقال 3 "إرهابيين" بينهم امرأة، متورطين في الانفجار الدموي، بحسب ما قاله وزير داخلية إقليم السند ضياء الحسن لانجار في اليوم السابق.