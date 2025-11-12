القوات الجوية السعودية و الدفاع الجوي تواصلان مشاركتهما في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مشاركتهما في مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي "إيه تي إل سي- 35"، في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات إلى جانب عدد من قوات الدول الصديقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء.

ويعد التمرين من أبرز التمارين الجوية المشتركة في المنطقة، ويهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ العملياتي في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من طراز تورنيدو بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، وتنفذ أطقمها الجوية مهام تدريبية متنوعة تشمل العمليات الجوية الدفاعية والهجومية، والإسناد الجوي القريب، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي، إضافة إلى تنفيذ عمليات الطيران الليلي، والتدريب على عمليات الإسقاط الليلي التكتيكي وعمليات التزود بالوقود جوًّا، بما يؤكد جاهزية الأطقم الجوية.

وتسهم المنظومة الفنية التي تمتلكها القوات الجوية بدور فعال في ضمان الجاهزية الفنية للطائرات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والفحوصات الدورية، والتجهيز الفني للطائرات قبل كل طلعة جوية.