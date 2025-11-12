برلمان كازاخستان يقر مشروع قانون يقيد محتوى المثليين

وافق مجلس النواب في كازاخستان، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يحظر ما تعتبره السلطات "دعاية" لعلاقات المثليين، وهي خطوة انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها تضر بمجتمع المثليين في البلاد.

وقال بيان لمجلس النواب على الإنترنت إن مشروع القانون يهدف إلى "حماية الأطفال من المحتوى الضار بصحتهم وتطورهم".

وقال البيان "يحظر نشر المعلومات التي تحتوي على دعاية للميل الجنسي للأطفال أوالتوجه الجنسي غير التقليدي في المجال العام أو كليهما، وكذلك عبر وسائل الإعلام وشبكات الاتصالات والمنصات الإلكترونية".

وأوضح نائب وزير الثقافة الكازاخستاني إيفجيني كوتشيتوف لوسائل الإعلام المحلية أن "التأييد العلني لهذه الإجراءات" سينظر إليه على أنه "دعاية".

وأضاف أنه سيتم وضع علامة على أي محتوى متعلق بالمثليين، مثل الكتب أو الأفلام، الذي لا يحتوي على "دعاية" على أنه "18+".

وسيتم معاقبة أولئك الذين ينتهكون القانون بغرامات كبيرة أو السجن .

ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون ثم يحال إلى رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف للتوقيع عليه ليصبح قانونا.