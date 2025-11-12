رئيس جنوب أفريقيا: قرار ترامب بمقاطعة قمة مجموعة الـ20 خسارة للولايات المتحدة

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقاطع حكومة الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع المقبل في جنوب أفريقيا "سيعود عليهم بالخسارة".

وأضاف رامافوسا قائلا: "يجب على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير فيما إذا كانت سياسة المقاطعة تجدي نفعا حقا، لأنه بحسب خبرتي، هي لا تنجح."

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية الاجتماع المقرر في 22-23 نوفمبر الجاري في جوهانسبرج، لقادة 19 من أغنى الدول والاقتصادات النامية الرائدة في العالم، مستشهدا بإدعاءاته التي تم رفضها على نطاق واسع بتعرض أعضاء أقلية بيضاء في جنوب أفريقيا للاضطهاد العنيف ومصادرة أراضيهم بسبب عرقهم.

وقال رامافوسا للصحفيين أمام مبنى البرلمان في جنوب أفريقيا: "من المؤسف أن الولايات المتحدة قررت عدم حضور قمة العشرين".

وأضاف: "على الرغم من أن الولايات المتحدة لن تكون حاضرة في قمة العشرين، لا ينبغي لأحد أن يظن أننا لن نستمر في انعقاد القمة. قمة العشرين ستستمر، وسيكون جميع رؤساء الدول الآخرين هنا. وفي النهاية سنتخذ قرارات جوهرية، وغيابهم يعود عليهم بالخسارة."

وتابع رامافوسا قائلا إن الولايات المتحدة "تتخلى عن الدور المهم جدا الذي ينبغي أن يضطلع به كأكبر اقتصاد في العالم".