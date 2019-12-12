أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، وعضوة مجلس النواب، أن الأزهر أحد أعمدة القوى الوطنية، لكنه لا يواكب العصر، وفقًا لقولها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الأزهر، على الأكثرية، لا يواكب الشأن الجديد الذي هو جزء من الحياة المعاصرة، متسائلة عن دور المجتهد الأزهري الآن لمناقشة قضايا العصر.

وأوضحت أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، وأن أسس هذه الصلاحية أن يبقى باب الاجتهاد مفتوحًا إلى يوم القيامة، مشيرة إلى أن الإنسانية والعالم المعاصر كل يوم في شأن جديد يحتاج إلى المواكبة.

ولفتت إلى أن الأزهر ابتلي في المرحلة الأخيرة بحالة من الترهل في أداء التعليم بالجامعة، وشهد تراجعًا بالمدرج والفكر، مؤكدة أنها «من حبها للأزهر تتمنى أن يظل قوة بكل عصر ومكان يضيء ويأخذ بيد البلد».