ترامب يسخر من اختيار «تايم» الناشطة ثونبرج شخصية العام

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اختيار مجلة "تايم" الأمريكية الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبرج كشخصية العام.

وقال ترامب على تويتر "أمر سخيف للغاية"، مضيفا أنه "يتعين على جريتا أن تعمل على حل مشكلتها بشأن كيفية إدارة حالة الغضب والاحباط لديها، ثم الذهاب لمشاهدة فيلم جيد من الطراز القديم مع صديق!! جريتا باردة، باردة!".

وردت ثونبرج على تغريدة ترامب بتغيير ماهر لصورتها الشخصية على تويتر من أجل أن تقول إنها "شابة تعمل على حل مشكلتها بشأن إدارة حالة الغضب. وأنها ترتجف بردا حاليا وتشاهد فيلما جيدا من الطراز القديم مع صديق".