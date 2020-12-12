أستاذ جهاز هضمي: سأحصل أنا وأسرتي على لقاح كورونا الصيني

قال الدكتور سراج زكريا، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن نسبة فعالية لقاح «سينوفارم» الصيني ضد فيروس كورونا 86%، مشيرًا إلى أنه على اتصال مع الأطباء في مدينة ووهان الصينية لمعرفة آخر المستجدات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنه وأسرته سيحصلون على اللقاح الصيني، معقبًا: «أثق في الطب الصيني وهو على مستوى راقٍ وعالِ».

من جانبه، أشار الدكتور أشرف عمر، أستا الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إلى أن العالم لم يعرف العديد من الحقائق عن فيروس كورونا حتى الآن، قائلًا إن 15 لقاحًا لفيروس كورونا في المراحل الأخيرة للتجارب.

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن شركة «فايزر» تعتمد على تكنولوجيا جديدة في لقاحها باستخدام الحامض النووي.

ونوه إلى أن المراحل تم اختصارها لإصدار اللقاحات، قائلًا إن هيئة الغذاء والدواء سحبت الموافقة من بعض الأدوية بعد ثلاث سنوات لما لها من آثار جانبية ظهرت بعد مدة.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس الماضي، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.