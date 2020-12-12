أروابارينا في مهمة تعويض خيبات أمل بيراميدز أمام طموحات التوأم مع الاتحاد

تُستكمل منافسات الأسبوع الأول من الدوري بـ 3 مواجهات تُقام اليوم السبت، تجمع الأولى البنك الأهلي بوادي دجلة والثانية بيراميدز بالاتحاد السكندري والثالثة المقاولون العرب بالزمالك.

ويستضيف بيراميدز في الخامسة مساءً فريق الاتحاد السكندري على ملعب الدفاع الجوي، في واحدة من أبرز مواجهات الأسبوع الأول، يدخلها يبحث فيها الفريقان عن انطلاقة مميزة بالدوري، استغلالًا للصفقات القوية المُبرمة خلال فترة الانتقالات، وتعويض إخفاقات المرحلة الماضية بعد خسارة بيراميدز كأس الكونفدرالية وتوديع الاتحاد لكأس مصر من نصف النهائي.

وأبرم بيراميدز 7 صفقات هم أحمد فتحي وشريف إكرامي وأحمد الشيخ ورمضان صبحي، لاعبو الأهلي السابق، ومحمود وادي، مهاجم المصري، وأحمد سامي، مدافع المقاصة ومحمود صابر لاعب النجوم ومنتخب الشباب، بالإضافة لقيد أحمد حمودي.

ويبحث الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني الجديد لبيراميدز عن تحقيق بداية جيدة تُعوض خيبات أمل النادي السابقة في مدربيه الأجانب، حيث لم يستمر أي منهم أكثر من موسم في قيادة الفريق، بعد فشلهم في تحقيق أي لقب، بينما يستلح حسام حسن بخبراته الواسعة في مسابقة الدوري، وقيادته للاتحاد السكندري في ولاية سابقة.

ومن المُقرر أن يستعين حسام حسن بأكثر من صفقة جديدة خلال تشكيل لقاء اليوم، بعد التعاقد مع الجاميكي رومايو وليامز ومواطنه داميون لوي وعبد السميع سيمو وعمار حمدي ومحمد عطوة وكريم يحيي ومحمد عطوة ورزاق سيسيه، فيما يستمر غياب حسام عاشور لعدم الجاهزية.