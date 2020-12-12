 ترامب: المحكمة الأمريكية العليا خذلتنا ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: المحكمة الأمريكية العليا خذلتنا ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة

أ ش أ
نشر في: السبت 12 ديسمبر 2020 - 10:40 ص | آخر تحديث: السبت 12 ديسمبر 2020 - 10:40 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المحكمة الأمريكية العليا لم تتحلى بالحكمة والشجاعة، وذلك تعقيبا على رفضها دعوى قضائية أقامتها ولاية "تكساس" لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في أربع ولايات.

وكتب ترامب - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - "المحكمة العليا خذلتنا.. ولم تتحلى بالحكمة والشجاعة".

جدير بالذكر أن الولايات التي طالب كين باكستون المدعي العام لولاية "تكساس" بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية هي جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وجميعها حاسمة.. وكان أكثر من 120 عضوا جمهوريا في الكونجرس قد انضموا إلى هذا الإجراء.

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