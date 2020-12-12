قال رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، إن ملف التدخلات الخارجية أحد الملفات التي يحرص عليها البرلمان، مؤكدًا أن «الأمة العربية كبيرة تستطيع حل أمورها فيما بينها».

وأضاف العسومي، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «التدخلات الخارجية مبنية على أطماع وهي مرفوضة»، متابعًا: «ندين أي تدخل خارجي في شأن البلاد العربية».

وأشار إلى أن جلسة البرلمان اليوم تضمنت الحديث عن عدة مواضيع، فضلًا عن تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، موضحًا أن المركز له دور كبير في دعم العمل البرلماني على مستوى المشاركات الخارجية.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن الدبلوماسية البرلمانية أحد الركائز الأساسية التي يجب التركيز عليها والانطلاق منها للمشاركات الخارجية، واصفًا المركز بأنه انطلاقة حقيقية تدعم هذا التوجه.

وذكر أن جلسة اليوم تضمنت العديد من المواضيع من اللجان السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متابعًا أنه تم طرح كل ما يتعلق بالشأن العربي وخاصة على المستوى السياسي.

وبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وبحضور رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقش البرلمان العربي خلال أعمال الجلسة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية، وتفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، إضافة إلى بحث إجراءات إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي.