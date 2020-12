أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنضم إلى اتفاقية باريس للمناخ في غضون 39 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيعمل على معالجة أزمة المناخ بشكل مباشر.

وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «منذ خمس سنوات اجتمع العالم لاعتماد اتفاقية باريس للمناخ، وفي غضون 39 يومًا ستنضم الولايات المتحدة إليها».

وانسحبت الولايات المتحدة من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.

ودخل القرار المثير للجدل، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب قبل سنوات، حيز التنفيذ اعتبارا من 4 من نوفمبر 2020، ليصبح بذلك عدد الدول الأعضاء في الاتفاقية 189.

Five years ago today, the world gathered to adopt the Paris Agreement on climate change.



And in 39 days, the United States is going to rejoin it.



We’re going to rally the world to push our progress further and faster and tackle the climate crisis head-on.