وزير التنمية يبحث مع محافظ مطروح آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية

آمنة: حياة كريمة تستهدف إدراج 36 قرية بمختلف مراكز مطرح

بحث وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وتابع الوزير والمحافظ، خلال اللقاء، اليوم الاثنين، مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الحالي 2022/ 2023؛ لسرعة الانتهاء منها وتتضمن تلك المشروعات قطاعات متنوعة منها (الطرق والنقل، والكهرباء، والكباري والأنفاق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء)، وتخصيص مبلغ 534 مليون جنيه لتلك المشروعات.

وقال اللواء خالد شعيب، إن محافظة مطروح تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية بشتى القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقا للجداول الزمنية خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

وحرص الوزير، على متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التي بدأت في جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة.

وعرض اللواء خالد شعيب، الجهود التي قامت بها المراكز والمدن لتنفيذ المبادرة حتي الآن حيث سيتم زراعة 68 ألفا و400 شجرة بمحافظة مطروح خلال العام الأول من المبادرة منها 53 ألفا و400 شجرة مستهدفة زراعتها من وزارة التنمية المحلية و15 ألف شجرة من وزارة البيئة، مؤكدا أنه تم زراعة أكثر من زراعة 13 ألف شجرة حتى الآن وجار زراعة 10 الآف و 400 شجرة.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف إدراج 36 قرية بمختلف مراكز محافظة مطرح، ويجري الآن التخطيط وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات المبادرة التي تلبي الاحتياجات المجتمعية.

وأضاف اللواء خالد شعيب، أن خطة التنمية بقرى محافظة مطروح تركز على تقديم حلول محلية تناسب الواقع وذلك من خلال التركيز على أنشطة التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد التي تلائم التجمعات السكانية الصغيرة، وتركز خطة التنمية على الاهتمام بقطاع مياه الشرب ومياه الري من خلال الاستثمار في مشروعات الآبار الجوفية والآبار الرومانية التي تعتمد على مخرات السيول للاستفادة من مياه السيول والأمطار.

وشهد اللقاء متابعة استعدادات محافظة مطروح للتعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد القصوى وأهمية مراجعة الخطط الخاصة بالتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بالشوارع والميادين، والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاهزية المعدات والسيارات الخاصة بشفط المياه؛ للحفاظ على سلامة المواطنين.