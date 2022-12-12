ضبط 37 ألف كتاب تعليمي دون تفويض داخل مكتبة في القاهرة

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تمكنت مباحث المصنفات من ضبط 37 ألف كتاب تعليمى خارجى دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مكتبة في القاهرة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إلى بيع مالك مكتبة -كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول - مقيم بمحافظة القليوبية، وبالتفتيش عُثر بداخلها على 36550 نسخة كتاب تعليمى خارجى لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن المكتبة، وارتكابه المخالفات سالفة الذكر بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.