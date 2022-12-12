منظمة الصحة العالمية تحتفل باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة: لنشيّد العالم

تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة وهو اليوم الذي أيدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 ديسمبر 2012، قراراً يحث البلدان على تسريع وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية شعار "لنشيّد العالم الذي نصبو إليه: من أجل مستقبل ينعم فيه الجميع بالصحة"، احتفالا باليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة.

وقالت المنظمة، في بيان لها: "تعني التغطية الصحية الشاملة حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها من دون أن يعانوا من ضائقة مالية، لنشيّد العالم الذي نصبو إليه: من أجل مستقبل ينعم فيه الجميع بالصحة".

ويهدف اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة لضرورة حصول جميع الأشخاص بكل مكان على الرعاية الصحية الجيدة والمعقولة التكلفة، بوصفها أولوية لا يُستغنى عنها لتحقيق التنمية الدولية.

وترى منظمة الصحة العالمية أن التغطية الصحية الشاملة تعني أن يحصل جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك، على أن يشمل ذلك المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة، ابتداء من تعزيز الصحة إلى الوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة.

وتمكن التغطية الصحية الشاملة كل فرد من الحصول على الخدمات التي تتصدى لأهم أسباب المرض والوفاة، وتضمن أن تكون هذه الخدمات جيدة بالقدر الكافي لتحسين صحة الأشخاص الذين يتلقونها.