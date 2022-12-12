يتعقد المؤتمر الإعلامى الدولى السادس الخاص بكلية الإعلام الكندية للإعلام، تحت عنوان "التحديات والقضايا الاعلاميه فى العصر الرقمى" يومى الأربع والخميس المقبلين 14و15 ديسمبر 2022.



يأتى المؤتمر فى ضوء جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مجال التحول الرقمى وبناء مصر الرقميه فى كافه القطاعات ومنها قطاع الاعلام.



وأشار الدكتور ممدوح القاضى رئيس مجلس إدارة كلية الإعلام أن المؤتمر سيكون بمشاركة نخبة من رموز الاعلام المصرى وأبرزهم ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئه للاستعلامات ومنسق الحوار الوطنى، عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، الكاتب الصحفى علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى، الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلسه إدارة ورئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس قناه DMC

ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور عمرو الليثى، رئيس اتحاد الاذاعات والقنوات الاسلامية، والكاتب الصحفي عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام،

الكاتب الصحفىرفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والاعلامي نشأت الديهي المدير التنفيذي لقناة ten.



وأشارت الدكتوره آمال الغزاوي عميدة كليه إعلام الكندية أن المؤتمر الذى ستستمر فعاليته على مدار يومين سيناقش 33 بحث عن القضايا الإعلامية فى العصر الرقمى في مختلف القطاعات والتى سيتم مناقشتها من خلال أساتذه وعمداء الإعلام فى مصر من خلال 7 جلسات علميه ستعقد بالتوازى على مدار يومى المؤتمر.



وأضافت الدكتورة ماجي الحلوانى رئيس مجلس إدارة اعلام CIC أن المؤتمر سيناقش محورين أساسيين وهما مستقبل خريجى الاعلام فى ظل تحديات العصر الرقمى ومستقبل الإعلام الرقمى فى الجمهورية الجديدة الفرص والتحديات،

بالإضافة لتوصيات المؤتمر وفى الختام سيتم تكريم المشاركين.