ضبط شخص تجول بسلاح أبيض في شوارع الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على شخص مهتز نفسيًا، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتجول حاملًا سلاحًا أبيض، ما عرّض حياته والمواطنين للخطر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع الفيديو، الذي أظهر الشخص يتجول بسلاح أبيض في محافظة الإسماعيلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بمحافظة بورسعيد)، وبحوزته السلاح الأبيض. وبمواجهته، تبين أنه يعاني من اضطراب نفسي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ إيداعه بإحدى المصحات النفسية لتلقي الرعاية اللازمة.