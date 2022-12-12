تعليم دمياط تحصد المركزين الأول والخامس جمهوريا في مسابقة الطفولة

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حصلت مديرية التربية والتعليم بدمياط، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة الطفولة في مجال "التصميم الفني"، بالإضافة إلى المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الطفولة في مجال "التعبير الفني" للمرحلة الإعدادية.

وهنأ علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والدكتور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية، الطالبة نيرة عبدالجواد معوض، في مدرسة المتبولى الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية، لحصولها على المركز الأول.

كما هنأ الطالبة جنا رضا علي محمود بمدرسة سمارت الخاصة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، لحصولها على المركز الخامس.

وأعرب وكيل الوزارة عن امتنانه للجهود المبذولة في تلك المسابقات، للمعلمين والموجهين والتوجيه العام بقيادة الدكتور عبدالمنعم ربيع، متمنيًا دوام التقدم والتوفيق لجميع الطلاب.