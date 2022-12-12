دشن سفير الهند بالقاهرة اجيت جوبتيه، الاثنين، مسابقة الرسم السنوية (لمحات من الهند) التى تنظمها سفارة الهند بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى الفترة من 12-14 ديسمبر الجارى فى القاهرة وعدد من المحافظات.



وتقام المسابقة بصفة سنوية للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة التى تربط كل من مصر والهند وقد أثنى سفير الهند على مستوى طلبة وطالبات المدارس المشاركة والمواهب التى ظهرت من خلال الأعمال الفنية التى نفذوها حيث شارك ما يقرب من 1500 طالب وطالبة بحديقة الحرية.



ونظمت المسابقة اليوم بمركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة وحديقة الأورمان بالجيزة بالإضافة إلى حديقة الحرية وتنظم غدا بنادى المعلمين بطنطا ومدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية وتختتم المسابقة الأربعاء بمدرسة ليسيه الحرية بالاسكندرية ومدرسة حامد جوهر الرسمية للغات محافظة البحر الأحمر.