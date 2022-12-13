رئيس ليتوانيا يدعو إلى تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا

دعا رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا إلى تقديم مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، التي تواجه الغزو الروسي، قبيل القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وقال نوسيدا خلال اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في فيلنيوس اليوم الاثنين "لا يزال الدعم العسكري والمالي والإنساني وغيره من الدعم لأوكرانيا هو المهمة الرئيسية لنا جميعا".

وقال رئيس دولة ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في بيان نشرته المستشارية الرئاسية في فيلنيوس: "يجب أن نقوم بكل ما بوسعنا لمساعدة الأوكرانيين على الفوز. هذا الوضع فقط هو الذي سيضمن الأمن في أوروبا، والسلام لنا جميعا".

يذكر أن ليتوانيا واحدة من أكبر الداعمين لأوكرانيا على الصعيد الدولي، وأفادت حكومة فيلنيوس بأنها قدمت لأوكرانيا مساعدات بقيمة 660 مليون يورو (695 مليون دولار) منذ بدء الغزو الروسي في فبراير الماضي، أكثر من ثلثها في صورة مساعدات عسكرية.