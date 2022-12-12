بريطانيا: من المحتمل أن يتوقف تقدم روسيا بأوكرانيا لعدة أشهر

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، في تقييم استخباراتي لها، إن روسيا ليس لديها حاليا القدرات اللازمة لغزو الأراضي في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي تقول فيه موسكو إن هناك مساحات شاسعة من الشرق والجنوب تخضع لسيطرتها، رغم الانتكاسات.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في لندن، أن روسيا ما زالت تهدف -على الأرجح- إلى بسط سيطرتها على مناطق دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون.

وكانت روسيا قد قامت بضم المناطق الأربعة كلها بصورة غير قانونية في أواخر سبتمبر الماضي، على الرغم من أن الكرملين لا يشرف على جميع المناطق، لا سياسيا ولا عسكريا، وقد أحرزت كييف تقدما كبيرا في استعادة الأراضي خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء في التقرير اليومي الصادر عن بريطانيا بشأن الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنه "من غير المرجح في الوقت الحالي أن تحقق استراتيجية روسيا أهدافها، من المستبعد جدا أن يتمكن الجيش الروسي حاليا من تكوين قوة ضاربة فعالة قادرة على استعادة السيطرة على تلك المناطق".

وتابعت أنه "من غير المرجح أن تحقق القوات البرية الروسية تقدما هائلا من الناحية العملياتية خلال الأشهر القليلة المقبلة".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع البريطانية تصدر تحديثات استخباراتية يومية بشأن مسار الحرب، منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل على أوكرانيا في أواخر فبراير. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل مستهدفة.