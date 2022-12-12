الوزير: مشروع الممر الملاحي يساعد في الاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري

شدد كامل الوزير وزير النقل، على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، لافتا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تدشين الاجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل، لأهمية المشروع استراتيجيا ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية.



وقال الوزير، خلال مؤتمر تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط اليوم، إن المشروع سيساعد في الاستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهري في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الاختناقات وخفض الإنبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، والعمل على فتح أسواق جديدة للاستثمار، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الإقتصادية والبيئية والاجتماعية.