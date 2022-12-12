ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية كريستال السماوية وعلى متنها 1070 راكبا

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول السفينة السياحية، كريستال السماوية، CELESTYAL CRYSTAL"، إلى ميناء بورسعيد السياحي وعلى متنها 1070 راكبا من بينهم 663 سائحا و407 أطقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم.

ويأتي ذلك ضمن برنامج جولاتها الرابع خلال الموسم الشتوي الحالي، قادمة من ميناء بيريوس باليونان.

ومن المقرر أن يغادر الركاب السفينة متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصري، ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء بعد عودة السياح الأجانب من جولتهم بمدينة القاهرة.

وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف، واستقبال السياح بصالة الوصول، وتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة.