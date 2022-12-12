أبو الغيط يدعو إلى الابتعاد عن القراءة الاختزالية لأزمة المناخ

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، إلى الابتعاد عن القراءة الاختزالية لأزمة المناخ، مشدداً على أهمية وضع مقاربات شاملة واستراتيجيات وطنية تتعاون في تنفيذها كل القطاعات الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط اليوم في افتتاح المؤتمر السنوي الـ21 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي تنظمه الجامعة هذا العام في مسقط بالتعاون مع وزارة العمل العمانية تحت عنوان "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها: رؤية إدارية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي اليوم، بأن أبو الغيط أثنى على عقد المؤتمر والذي ستسهم خلاصاته في تعزيز مسار التحول الإداري إلى أساليب أكثر استدامة وقدرة على مجابهة الأزمات، مشيراً إلى أنه يتيح فرصة ثمينة لتبادل الرؤى واستعراض أفضل التجارب الإدارية العربية في مجال مجابهة التغير المناخي.

وقال أبو الغيط إن قمة المناخ "كوب 27"، التي عقدت مؤخراً في شرم الشيخ بمصر، شهدت مشاركة عربية استثنائية، وصدر عنها قرارات تضمنت بعض المكاسب النسبية للدول النامية، لا سيما في مجالات "التمويل" و"نقل التكنولوجيا" وإنشاء "صندوق الخسائر والأضرار"، معتبراً هذه المكاسب خطوة أولى نحو تحقيق العدالة المناخية، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود للاتفاق حول آلياتها التنفيذية.

وأكد أبو الغيط أهمية الدور المركزي الذي تلعبه الإدارات الحكومية في الدول العربية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وقيادتها بكفاءة ونجاعة، مشيرا إلى أن العالم يعيش عصر التغير المستمر والمفاجئ، مما يصعب عمليات الاستشراف والتنبؤ.

ودعا أبو الغيط الحكومات إلى تبني نماذج إدارية تستطيع تقييم الأوضاع باستمرار وتمتلك القدرة على التأقلم والتكيف، مضيفاً أن زيادة تواتر الأزمات يحتم على الإدارات العربية بناء قدراتها في مجالي الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ للحد من مخاطر الكوارث والأوبئة.

ويعالج المؤتمر، الذي ينعقد على مدار يومين، موضوعات تتعلق بآليات تطوير العمل الحكومي العربي لمجابهة أزمة تغير المناخ.