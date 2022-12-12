موجة من كورونا تهز المستشفيات الصينية بعد تخفيف الإجراءات الصارمة

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منذ تخفيف إستراتيجية صفر كوفيد الصارمة في الصين الأسبوع الماضي، أصبحت المستشفيات عبر البلاد مكدسة بموجة من المرضى المصابين.

وأفادت مجلة كايشيين الصينية اليوم الإثنين، بأن المستشفيات في المدن الرئيسية مثل بكين وجوانجتشو وتشنجدو وشيجياتشوانج، شهدت "الصدمة الأولى لموجة عملاقة من الإصابات ونقص في أفراد الأطقم الطبية".

وفي تغيير كبير الأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة تخفيفا واسعا للإغلاقات وقواعد الحجر الصحي والفحوصات الإلزامية والسفر في الصين.

وضربت التغييرات غير المتوقعة في المسار الكثير من المستشفيات دون سابق إنذار.

وتردد أن الكثير من أجنحة الطوارئ مكتظة عن آخرها بأشخاص يسعون للحصول على المساعدة والذين غالبا ما يضطرون للانتظار لما يصل إلى خمس أو ست ساعات في طوابير طويلة، أحيانا في ظل الطقس البارد.

ويخشى الخبراء من أن الموجة سوف تؤثر بشكل كبير على كبار السن بضقة خاصة والكثير منهم ليسوا ملحقين بما يكفي خوفا من الأعراض الجانبية. ولم يتلق سوى 40% من الأشخاص الذين تجاوزوا الثمانين عاما، جرعة تعزيزية حتى الآن.

وقالت صحيفة جلوبال تايمز إن خبراء الأوبئة يتوقعون أن الموجة سوف تصل للذروة خلال شهر.