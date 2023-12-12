نتنياهو: غزة لن تكون حماستان ولا فتحستان

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن غزة لن "حماستان ولا فتحستان"، في إشارة لعدم السماح بتبعتيها لحركتي حماس وفتح الفلسطينيتين بعد انتهاء الحرب.

وأكد نتنياهو، في بيان نشره المتحدث باسمه عبر حسابه على منصه "إكس"، أنه لن يسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب، على حد قوله.

وذكر نتنياهو أنه ثمة خلافات مع الإدارة الأمريكية بشان مرحلة ما بعد الحرب في غزة، قائلا "هناك خلافات مع الأمريكيين بشأن ما بعد حماس في غزة ونأمل أن نتوصل إلى توافق مع واشنطن".

وثمن الدعم الأمريكي لإسرائيل بشأن للقضاء على حماس وإعادة المحتجزين لديها.

وقال "تلقينا دعما كاملا للتوغل البري ولصد الضغوط الدولية التي مورست من أجل وقف القتال"، مضيفا أنه لن بسمح بتكرار "خطيئة أوسلو".