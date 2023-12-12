 القسام تقصف حشودا للاحتلال شرق وشمال خان يونس - بوابة الشروق
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القسام تقصف حشودا للاحتلال شرق وشمال خان يونس

وكالات
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 5:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 5:22 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، عصر اليوم الثلاثاء، ما قالته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية حول أنها قصفت حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محوري شرق وشمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية بالقذائف والعبوات المضادة للدروع في حي الشجاعية، إلى جانب استهدافهم ناقلة جند "أجهزوا على 3 من طاقمها".

وأوضحت الكتائب أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود فرق الإنقاذ الذين حاولوا إسعاف طاقم دبابة وقتلوا عددا منهم، مشيرين إلى استهداف قناصا من الاحتلال بقذيفة "آر بي جي".

وأكدت القسام أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع العدو في مناطق عدة من مسافة صفر.

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