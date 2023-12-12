قال المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم يُطرح عليها للنقاش أي مقترح بمد التصويت ليوم رابع في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن العملية الانتخابية مستمرة حتى تمام الساعة 9 مساء وسوف يستمر التصويت حتى انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته.

وأجرى المستشار أحمد بندارى اتصال عبر الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤوساء اللجان بالمحافظات، في بث تلفزيوني للغرفة المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير العملية الانتخابية للمصريين في ثالث وآخر أيام التصويت على انتخابات الرئاسة 2024.

وذكر أن هناك لجنتين رقمي 72 و73 مرسى مطروح حدث بهما ماس كهربائي؛ ما أدى لانقطاع التيار عن اللجنتين، وتم حل ذلك وعاد التصويت لوضعه الطبيعي مرة أخرى.

وأكد بنداري أن العملية الانتخابية تمضي في سياق منضبط، مؤكدا انتظام العمل في كل اللجان الفرعية واستمرار عملية التصويت حتى مغادرة آخر ناخب من كل لجنة.

وأكد رؤساء لجان المحلة الكبرى وبني سويف أن العملية الانتخابية تسير بانتظام ويوجد بعض الصعوبات بسبب إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وسوف تستمر العملية الانتخابية إلى آخر ناخب موجود باللجان.



وذكر رئيس لجنة الفيوم أن الكثافة العددية للناخبين متزايدة مشيراً إلى احتفال عدد من الناخبين أمام بعض اللجان بالخيول والطبل.

وأوضح رئيس اللجنة العامة في المقطم بالقاهرة حدوث تعطيل للعمل في بداية اليوم ببعض اللجان نتيجة توافد الناخبين بشكل مكثف على اللجنة لافتاً إلى حضور المرشح الرئاسي فريد زهران، يوم الأحد الماضي، للإدلاء بصوته في اللجنة الفرعية رقم 1 بالمقطم، كما حدث تكالب شديد من المواطنين في لجنة تحيا مصر أمس الاثنين وذلك أدى إلى استمرار عمل اللجنة حتى تمام الساعة 12 صباحا.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لليوم الثالث والأخير في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».