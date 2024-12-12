النقل السورية تتوقع عودة مطار دمشق الدولي الأحد القادم

توقع مصدر في وزارة النقل السورية عودة مطار دمشق الدولي للعمل يوم الأحد القادم بعد تعرضه للسرقة والتخريب.

وقال المصدر اليوم الأربعاء "مطار دمشق الدولي تعرض للتخريب والسرقة والعبث بمحتوياته من خلال أشخاص ضعاف النفوس من البلدات والقرى المجاورة للمطار ليل السبت الأحد الماضي بعد انسحاب حامية المطار العسكرية وتركه دون أي حراسة، والعمل جاري حالياً على إعادة التجهيز ولكن هناك اجهزة غير موجود في البلد وعمليات الإصلاح تأخذ وقتا".

وكشف المصدر أن"الكثير من الأجهزة ولوحات التحكم والكابلات تم سرقتها وتخريبها إضافة إلى أثاث المطار الذي سرق بالكامل حتى الأبواب والنوافذ ولم يترك أي شيء".

ووصف المصدر المطار بأنه "أصبح خالياً تماماً ولم يترك فيه شيء استبيح المطار لأكثر من 24 ساعة تحت أيدي ضعاف النفوس واللصوص".