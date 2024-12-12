 البابا تواضروس الثاني يهنئ المسيحيين ببدء شهر كيهك: فيه نستعد لميلاد السيد المسيح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البابا تواضروس الثاني يهنئ المسيحيين ببدء شهر كيهك: فيه نستعد لميلاد السيد المسيح

محمد فتحي
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 12:03 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 12:03 ص

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء شهر كيهك واصفًا إياه بشهر التسبيح، وفيه نستعد لميلاد السيد المسيح.

جاء ذلك قبل بداية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الذي عقده الأربعاء في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الشروق.

كما هنأ شعب كنيسة "الشروق" ببدء مشروع إنشاء مدرسة جديدة تابعة للكنيسة ضمن سلسلة عيون مصر التي تنشئها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أنحاء عديدة على مستوى الجمهورية في إطار رؤية قداسة البابا بدعم العملية التعليمية في مصر.

وأشار قداسته إلى المدرسة القبطية التي أنشئت بمدينة دمنهور والتي اختلفت الآراء وقتها بين أبناء الكنيسة هناك، ما بين إنشاء كنيسة أم إنشاء مدرسة، وانتصر الفريق المؤيد لإنشاء مدرسة، وفي هذه المدرسة درس القديس البابا كيرلس السادس، والمتنيح البابا شنودة الثالث، وقداسة البابا تواضروس.

وتابع: "البابا شنودة علمنا أنه عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية، وهي من الكلمات التي تعلمناها منه واختبرناها في مواقف عديدة".


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