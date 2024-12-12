استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024.

وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر البصل ليترواح بين 9 إلى 19 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 8 إلى 14 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتترواح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وثبتت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 8 إلى 15 جنيها.

وثبت سعر الفلفل الرومي ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 15 إلى 18 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.

وثبت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 10 إلى 17 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

واستقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وثبت سعر اليوسفى ليترواح بين 5 إلى 11 جنيها.

واستقر سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 27 إلى 35 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 16 إلى 26 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 17 إلى 27 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتترواح بين 25 إلى 40 جنيها.

وثبت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 9 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.