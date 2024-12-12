 المدعي العام بأريزونا يقاضي شركات زراعية بسبب الإفراط في المياه الجوفية - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2024 4:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المدعي العام بأريزونا يقاضي شركات زراعية بسبب الإفراط في المياه الجوفية

د ب أ
نشر في: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 2:45 ص | آخر تحديث: الخميس 12 ديسمبر 2024 - 2:45 ص

يقاضي المدعي العام بولاية أريزونا الأمريكية شركات مشروعات تجارية زراعية سعودية على خلفية الضخ المبالغ فيه للمياه الجوفية، زاعما أن هناك انتهاكا لقانون الإزعاج العام.


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