المدعي العام بأريزونا يقاضي شركات زراعية بسبب الإفراط في المياه الجوفية

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يقاضي المدعي العام بولاية أريزونا الأمريكية شركات مشروعات تجارية زراعية سعودية على خلفية الضخ المبالغ فيه للمياه الجوفية، زاعما أن هناك انتهاكا لقانون الإزعاج العام.