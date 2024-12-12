المدعي العام بأريزونا يقاضي شركات زراعية بسبب الإفراط في المياه الجوفية

يقاضي المدعي العام بولاية أريزونا الأمريكية شركات مشروعات تجارية زراعية سعودية على خلفية الضخ المبالغ فيه للمياه الجوفية، زاعما أن هناك انتهاكا لقانون الإزعاج العام.