﻿إعادة فتح ملاهي بأسوان بعد تحصيل المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات

نجحت جهود أجهزة المحافظة في تحصيل المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات على أحد دور الملاهي بنطاق مدينة أسوان، وتم إعادة فتحه بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إجراءات التعامل مع قطعة الأرض المبني عليها الملاهي.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بتحصيل المستحقات المالية المتراكمة لدى أصحاب المنشآت والأنشطة التجارية لما تساهم فيه من تحقيق العوائد الإيجابية للحفاظ على هيبة الدولة ومقدراتها وحقوقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان المشددة، شهدت الأيام الماضية تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة المتتالية، والتي أسفرت عن غلق وتشميع أحد الملاهي و27 محلًا بنطاق حي جنوب المدينة لمخالفتها القانون سواء فيما يتعلق بالتراخيص، مع عدم تسديد المستحقات المالية للدولة. لافتًا إلى أن هذه الحملات شارك فيها اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، ورئيس المدينة ونواب، ورئيس حي جنوب، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات على الوجه الأكمل.



