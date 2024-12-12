خمسة أفلام مصرية تنافس بمسابقات أيام قرطاج السينمائية

القائمة تضم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" و"رفعت عيني للسما" و"أحلى من الأرض" و"مانجو" و"لفين؟"

تشارك مصر بخمسة أفلام فى مسابقات الدورة الـ 35 لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.

تنافس السينما المصرية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، من إخراج خالد منصور، وبطولة عصام عمر، وركين سعد، وأحمد بهاء، والكلب رامبو.

الفيلم تدور أحداثه حول شاب ثلاثيني، يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته؛ لإنقاذ كلبه من مصير مجهول، بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، يشارك فيلم "رفعت عيني للسما"، من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، الذي يضم كلا من ماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون، ويوستينا سمير.

الفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الفتيات، اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية؛ لعرض أعمالهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة، وتسليط الضوء على بعض القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر، والعنف الأسري.

بينما تتواجد السينما المصرية بعملين في مسابقة الأفلام القصيرة، الأول هو "أحلى من الأرض"، من إخراج شريف البنداري، وبطولة سارة شديد، وحنين سعيد، ونسمة البهي، وأحمد إسماعيل، والذي يسرد قصة طالبة جامعية، تقيم بأحد دور المغتربات في القاهرة، وفي أحد الأيام، تذهب لمشرفة الدار؛ لتشكو زميلتها المقيمة معها في الغرفة، لتتصاعد الأحداث.

أما الثاني فهو فيلم "مانجو"، من إخراج رندة علي، وبطولة منى الحسيني، وهالة عمر، ويعقوب المصري، ونادر فؤاد، وعادل البهدلي، وتدور أحداثه حول فتاة تفتقد والدها الراحل، الذي لم يعد يربطها به شئ سوى شجرة مانجو عجوز.

وفي مسابقة قرطاج الواعدة، يشارك فيلم الرسوم المتحركة "لفين؟"، فكرة وإخراج عمر حسام، والذي يرصد التأثير السلبي لإيقاع الحياة السريع، إذ يضع كثيرين في دوامة من القلق والتوتر.