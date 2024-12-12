ضبط شخص يدير موقعا إلكترونيا لبث وإذاعة محتوى مملوك لجهة حكومية بدون ترخيص

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ألقت مباحث المصنفات القبض على شخص يدير موقع إلكترونى لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء وإدارة شخص - مقيم بمنطقة أبو حماد بالشرقية - موقع إلكترونى لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه داخل مسكنه، وبحوزته (الأجهزة والأدوات المستخدمة فى إدارة المواقع الإلكترونية التى تحتوى على المصنفات المقرصنة، هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع، بطاقات البنكية)، وبمواجهته أقر بإرتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

ياتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة للتحقيق.