الحصر العددي لدائرة أول أسوان يظهر تقدم مدحت ركابي وشرعي صالح

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة "أول أسوان" في محافظة "أسوان" عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة ٥١ ٤٢١٨ مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع ٢٤٥٢٥ ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة ٢٣٣٦٤ صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت ٢١٦١ صوتا.

وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي تقدم مدحت ركابي من حزب "المصري الديمقراطي" حيث حصل على ٩٥٢٢ صوتا، كما حصل شرعي صالح حزب "حماة وطن" ٤٥٦٦ صوت

ووفقا للحصر العددي، فإنه ونظرًا لعدم تخطي بعض المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.