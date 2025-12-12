توافد رؤساء اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة لحصر أصوات الناخبين بالمنتزه في الإسكندرية

بدأ رؤساء اللجان الفرعية يتوافدون إلى مقر اللجنة العامة الأولى بدائرة المنتزه، برئاسة المستشار عبدالله حسن غلاب، ومقرها كلية النصر فيكتوريا في الإسكندرية، وذلك لتسليم محاضر فرز الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتشهد اللجنة العامة حالة من الانضباط والتنظيم استعدادًا لبدء أعمال المراجعة وحصر الأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المعتمدة.

وشهدت مراكز الاقتراع بدائرة المنتزه على مدار يومين إقبالًا متباينًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات النواب، التي ألغيت نتيجتها من الجولة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لاختيار نائبًا واحدًا يمثلهم في البرلمان من بين 27 مرشحًا.

والمرشحون مقسمون إلى: 9 حزبيون، و18 مرشحًا مستقلا، وذلك بعد حسم 3 مقاعد من الجولة الأولى ضمن الـ4 المخصصة للدائرة، فيما لا تزال الطعون المقدمة بشأنهم محل نظر من محكمة النقض.

ويُذكر أن الانتخابات في الإسكندرية تُجرى في الدائرة الأولى ومقرها "المنتزه" التي تضم لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، بداخلهم 152 لجنة فرعية، بإجمالي مليون و263 ألفًا و674 ناخبًا لهم حق التصويت، موزعين بنطاق أقسام شرطة "أول وثانٍ وثالث المنتزه".