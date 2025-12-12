الحصر العددي لدائرة مركز الأقصر يظهر تقدم عبد الرحمن بشاري من الجولة الأولى

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز الأقصر، محافظة الأقصر عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 362108 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 51577 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 48940 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 2637 صوتا.

ووفقًا للحصر العددي فقد تقدم المرشح عبد الرحمن بشاري (مستقل) حيث حصل على 26852 صوتا، ونظرًا لتخطيه نسبة 50% + 1 من إجمالي الأصوات الصحيحة، حيث بلغت نسبة تقدمه 54,87% مما يشير لحسم مقعد الدائرة لصالحة.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.