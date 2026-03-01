الرحلات الجوية البريطانية من وإلى الشرق الأوسط معلقة حتى غد الاثنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركات طيران بريطانية كبرى أن الرحلات الجوية من وإلى دول الشرق الأوسط ستظل معلقة حتى غد الاثنين مع استمرار الصراع في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية هجوما على إيران صباح أمس السبت، فيما وصفه البلدان بأنه ضربة "استباقية" ضد حكومة طهران التي تعتزم تطوير أسلحة نووية، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأحد.

وأثار الهجوم ردا انتقاميا من إيران، حيث تردد أن صواريخ استهدفت إسرائيل ودولا بمختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ولا تزال هناك 83 رحلة جوية مقررة للعمل بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط اليوم الأحد، طبقا لشركة تحليلات الطيران سيريوم.

وفي الوقت نفسه، نصحت وزارة الخارجية المواطنين البريطانيين في البحرين وإسرائيل وفلسطين وقطر والإمارات العربية المتحدة بتسجيل وجودهم لدى حكومة المملكة المتحدة للحصول على أحدث المستجدات حول الوضع في الشرق الأوسط.