الحصر العددي لدائرة القرنة يظهر تقدم عبد الستار رضا وعلاء الغزالي بمحافظة الأقصر

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز القرنة في محافظة الأقصر عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 247089 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 63058 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 62004 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 1054 صوتا.

ووفقًا للحصر العددي فقد تقدم المرشح عبد الستار محمد رضا (مستقل) حيث حصل على 26082 صوتا، يليه علاء الغزالي (مستقل) حيث حصل على 12739 صوتًا، ونظرًا لعدم تخطي المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهما على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.