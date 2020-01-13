«العربية» تنقل عن مصادر مطلعة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار وإدارة الأزمة الليبية

نقلت قناتا "العربية" و"الحدث" عن مصادر لها، اليوم الاثنين، أن اتفاق وقف إطلاق النار، المزمع توقيعه اليوم بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في موسكو، يتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا، كما يتضمن وقفا لإطلاق النار ستشرف عليه الأمم المتحدة، وعودة الجيش إلى ثكناته دون الإشارة إلى انسحابه من طرابلس، وكذلك يتضمن إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق سيتضمن الآتي:

*روسيا تشرف على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية إلى ليبيا للإشراف على عملية وقف إطلاق النار.

*وقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس، حيث تم الاتفاق على ذلك مع روسيا بتجميد إرسال قوات تركية إلى ليبيا في الوقت الحالي.

*إشراف دولي على وقف إطلاق النار والأمم المتحدة تشرف كطرف دولي على إيقاف إطلاق النار.

*الهدنة تشمل سحب القوات من "الوفاق" ومن قوات الجيش الوطني الليبي والعودة إلى الثكنات دون أي شروط والحل السياسي فقط.

*بعض الميليشيات المسلحة ستسلم أسلحتها، وهو ما يتم الاتفاق عليه حاليا.

*تقسيم المهام والصلاحيات بين حكومة الوفاق من جهة، والبرلمان الليبي وقائد الجيش خليفة حفتر، من جهة أخرى.

*سيتم التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج كل منهما ملزم بها ولا يمكن التراجع عنها.

*ستكون هناك مهام للجيش الوطني الليبي، أبرزها مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج.

*هناك مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة الوفاق، ولكن ما زالت في مرحلة مبكرة.

*إشراف دولي على منافذ بحرية وبرية والجيش الوطني يتولي مهام تأمين آبار النفط والغاز.