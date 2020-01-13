حكومة إسبانيا الجديدة برئاسة بيدرو سانشيز تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الإسبانية الجديدة برئاسة الإشتراكي بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام العاهل الإسباني الملك فيليب السادس.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن سانشيز أوضح أن أهداف حكومته الجديدة ، التي تضم 22 وزيرا ، تتمثل في مواصلة الإصلاحات الإجتماعية، ودفع مسيرة النمو الإقتصادي ، ومواصلة الحوار مع إقليم كتالونيا الذي يسعى للانفصال عن إسبانيا.

وأشارت (روسيا اليوم) الى أن الحكومة الجديدة إئتلافية تضم عناصر من الوسط الى أقصى اليسار ، كما أنها تشمل 4 وزراء من حزب "نعم يمكن أن نكون متحدين" المناهض لسياسة التقشف ، فيما يتولى زعيم الحزب ذاته منصب نائب رئيس الوزراء.