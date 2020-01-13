 حكومة إسبانيا الجديدة برئاسة بيدرو سانشيز تؤدي اليمين الدستورية - بوابة الشروق
الإثنين 13 يناير 2020 10:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

حكومة إسبانيا الجديدة برئاسة بيدرو سانشيز تؤدي اليمين الدستورية

الإشتراكي بيدرو سانشيز
الإشتراكي بيدرو سانشيز
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:25 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 10:25 م

أدت الحكومة الإسبانية الجديدة برئاسة الإشتراكي بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام العاهل الإسباني الملك فيليب السادس.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن سانشيز أوضح أن أهداف حكومته الجديدة ، التي تضم 22 وزيرا ، تتمثل في مواصلة الإصلاحات الإجتماعية، ودفع مسيرة النمو الإقتصادي ، ومواصلة الحوار مع إقليم كتالونيا الذي يسعى للانفصال عن إسبانيا.

وأشارت (روسيا اليوم) الى أن الحكومة الجديدة إئتلافية تضم عناصر من الوسط الى أقصى اليسار ، كما أنها تشمل 4 وزراء من حزب "نعم يمكن أن نكون متحدين" المناهض لسياسة التقشف ، فيما يتولى زعيم الحزب ذاته منصب نائب رئيس الوزراء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك