سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المعلق المحافظ تشارلي كيرك تعرض لإطلاق نار في ولاية يوتاه.

وذكر ترامب، في منشور على "تروث سوشال": "يجب علينا جميعا أن نصلي من أجل تشارلي كيرك، الذي تعرض لإطلاق النار. إنه رجل عظيم".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدث قوله إن الناشط المحافظ تشارلي كيرك أصيب بإطلاق النار خلال فعالية بجامعة يوتاه فالي.

ولفتت تقارير إعلامية، إلى اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبا، لكنه رجل مسن، ذاكرة أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.

فيما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن كيرك، رئيس منظمة "Turning Point USA"، أبرز منظمة ناشطة شبابية يمينية في البلاد، أصيب برصاصة في رقبته أثناء إلقائه كلمة خلال فعالية.

وأضافت أن كيرك (من مواليد 1993) يعد "أحد أقرب حلفاء ترامب".

وأوضحت أن الشاب أصيب برصاصة أطلقها المنفذ من مركز لوسي، وهو مبنى يبعد حوالي 200 متر عن مكان إقامة الفعالية.

وانتشرت مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة، تظهر أشخاصا يركضون في كل الاتجاهات بعد سماع دوي إطلاق نار.