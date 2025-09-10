﻿الكومي يكشف كواليس حوار حسام حسن مع مصطفى محمد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، كواليس الحديث الذي دار بين المدير الفني للمنتخب الوطني الأول حسام حسن، والمهاجم مصطفى محمد، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي غير دقيق، ويهدف فقط إلى إثارة الجدل و"ركوب الترند" على حساب المنتخب.

وقال الكومي، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" الجهاز الفني بقيادة حسام حسن واضح جدًا في رسائله، وكل ما دار بينه وبين مصطفى محمد كان كلام دعم وتحفيز لا أكثر".

وأوضح أن الحوار جرى في مطار القاهرة عقب عودة بعثة المنتخب من بوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث قال حسام حسن لمهاجمه: "منتظرين منك الكثير، ونحتاج لمجهودك في الفترة المقبلة.. ارجع وتألق مع فريقك".

وأشار الكومي إلى أن هذا الموقف عكس رغبة حقيقية من الجهاز الفني في رؤية مصطفى محمد في أفضل مستوياته، ولم يكن بأي حال من الأحوال توبيخًا أو نقدًا كما صوّره البعض.

وأضاف: "مصطفى محمد لاعب كبير وملتزم فنيًا وأخلاقيًا، يملك إمكانيات عالية تؤهله لقيادة هجوم المنتخب، وما حدث أمر طبيعي في العلاقة بين المدير الفني ولاعبه".

واختتم الكومي برسالة إلى مروّجي الشائعات: "المنتخب في مرحلة بناء ولا يحتاج لأي تشويش.. علينا أن نركز على القادم بدلًا من الاصطياد في المياه العكرة".