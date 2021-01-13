فلسطين تجدد مطالبتها المجتمع الدولي لحماية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية

جددت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، مطالبتها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية للتدخل وحماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا المرضى منهم في ظل تفشي فيروس كورونا، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن وإلزام الاحتلال بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لهم بإشراف لجنة دولية محايدة.

وأشارت الوزيرة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن تراجع الحالة الصحية للأسير المصاب بفيروس كورونا "باسل مخلوف عجاج" من بلدة صيدا في طولكرم، تستلزم تدخلاً عاجلاً لتدارك الوضع الصحي للأسرى في السجون، لافتة إلى أن إمعان إسرائيل في إهمالها الطبي بحق الأسرى خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا يعد بمثابة قرار بقتل الأسري ببطء.

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عجاج ورفاقه الأسرى، لا سيما المرضى منهم في ظل استمرار انتشار الوباء داخل السجون.