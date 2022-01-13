4 شركات تستدعي أكثر من 4200 مركبة بسبب أجزاء معيبة في كوريا الجنوبية

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أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية اليوم الخميس أن شركتي (بي إم دبليو) ومرسيدس بنز وشركتين أخريين تعتزم سحب أكثر من 4200 مركبة لإصلاح عيوب في بعض المكونات.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء، هذه هي أحدث عملية استدعاء من قبل شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشاكل في مكونات السيارات.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن الشركات الأربع، بما في ذلك أودي- فولكس فاجن كوريا وبورشه كوريا ، ستسحب 4247 وحدة مجمعة من 12 طرازا مختلفا.

وقال البيان إن المشاكل تتباين بين مشاكل برمجية في لوحة التحكم بالمحرك إلى احتمالية حدوث حريق محتمل لنظام البطارية عالية الضغط.

وأوضحت الوزارة أن مالكي المركبات يمكنهم الاتصال أو زيارة مراكز الإصلاح والخدمة المخصصة لاستبدال الأجزاء مجانًا ابتداءً من هذا الأسبوع.