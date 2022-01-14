الأهلي يعلن موقف بانون من بطولة كأس العالم للأندية

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كشف سامي قمصان، المدرب العام للأهلي، موقف المغربي بدر بانون، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فبراير المقبل بالإمارات.

وقال قمصان في تصريحاته لقناة الأهلي: «أمامنا تحد كبير في مونديال الأندية، حيث سنفتقد أكرم توفيق وبدر بانون بسبب الإصابة».

وأضاف: «نتشاور حاليا حول تعويضهم ويجب تحضير اللاعبين لبطولة كأس العالم خاصة أنها بطولة هامة بالنسبة لنا جميعا».

وأكمل: «عدم فقدان أي لاعب خلال المرحلة المقبلة أمر مهم للغاية وهو ما سنعمل عليه».

وكان بانون قد أصيب بفيروس كورونا وتم استبعاده من بطولة كأس الأمم الإفريقية وضم مواطنه أشرف بن شرقي نجم الزمالك.

فيما تعرض أكرم توفيق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد مرور أول 10 دقائق فقط من مباراة مصر ونيجيريا التي تلقى فيها الفراعنة الخسارة الأولى بكأس الأمم.